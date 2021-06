V letošním roce diváky čeká jak tradiční večerní program, který se koná zpravidla v chrámu sv. Barbory, tak i podvečerní cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v mistrovské interpretaci Konstantina Lifschitze. Tento významný umělecký počin bude rozdělen do 8 koncertů hned od druhého do posledního festivalového dne.

Dramaturgie festivalu stejně jako v loňském roce staví zejména na účasti předních tuzemských umělců. Umělecký ředitel akce, violoncellista Jiří Bárta přizval k účasti klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou, houslistu Pavla Šporcla, hobojistu Viléma Veverku, Heroldovo kvarteto a mnoho dalších umělců. Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla zřídka uváděných a soudobých autorů.

„Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám dostatek) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga nazvanou Kantáta – tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu v režii Evy Lustigové doprovodí přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného soubor Barocco sempre giovanne,“ prozradila ke konkrétnímu programu Alena Turková.

Festival se stal za čtrnáct let neoddělitelnou součástí kulturního dění v regionu a těší se vysoké návštěvnosti z celé republiky i ze zahraničí. Více o programu a prodeji vstupenek naleznete na www.mfkh.cz nebo www.facebook.com/mfkhkutnahora.

Podrobný program festivalu den po dni

1. koncert

Sobota 21. srpna 2021 / 21:00 / kaple Božího těla

30 PRELUDIÍ

Mieczyslaw Weinberg: výběr z 24 preludií pro violoncello sólo, op. 100

Johann Sebastian Bach: 6 preludií z violoncellových suit, BWV 1007 - 1012

Jiří Bárta – violoncello

2. koncert

Neděle 22. srpna 2021 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

ZAHAJOVACÍ KONCERT I / Konstantin Lifschitz

Beethoven I / V Haydnových stopách

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 1. část

Sonáty op. 2 & op. 7

Konstantin Lifschitz – klavír

3. koncert

Neděle 22. srpna 2021 / 20:30 / chrám sv. Barbory

ZAHAJOVACÍ KONCERT II

Johannes Brahms: Sonáta pro klavír a housle G dur, č. 1

Pavel Šporcl – housle, Igor Ardašev - klavír

Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet D dur, op. 21

Pavel Šporcl – housle, Igor Ardašev – klavír, Herold Quartet/Heroldovo kvarteto

4. koncert

Pondělí 23. srpna 2021 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven II / Probuzení génia

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 2. část

Sonáty op. 10 a 22

Konstantin Lifschitz – klavír

5. koncert

Pondělí 23. srpna 2021 / 20:30 / chrám sv. Barbory

Fryderyk Chopin: Sonáta pro violoncello a klavír g moll, op. 65

Jiří Bárta – violoncello, Igor Ardašev – klavír

Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír a smyčcový kvartet f moll, op. 21

Igor Ardašev – klavír, Herold Quartet/Heroldovo kvarteto

6. koncert

Úterý 24. srpna 2021 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven III / Patetická

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 3. část

Sonáty op. 13, 14 a 49

Konstantin Lifschitz – klavír

7. koncert

Úterý 24. srpna 2021 / 20:30 / kaple Božího těla

“BAROCCO GOES TO KUTNÁ HORA”

Antonio Vivaldi: Concerto da camera g moll (traverso, housle, violoncello A theorba)

Giovanni Benedetto Platti: Sonáta C dur (housle, violoncello, theorba)

Niccolo Dothel: Sonáta č. 5 (traverso, violoncello)

Giuseppe Tartini: Triosonáta G dur (traverso, housle, violoncello, theorba)

Jana Semerádová – traverso, Magdalena Malá - housle, Jiří Bárta – violoncello,

Josef Bárta – violoncello II, Marek Kubát – theorba

8. koncert

Středa 25. srpna 2021 / 20:30 / chrám sv. Barbory

Konstantin Lifschitz – Beethoven IV / Měsíční svit

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 4. část

Sonáty op. 26, 27 a 28

Konstantin Lifschitz – klavír

9. koncert

Čtvrtek 26. srpna 2021/ 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven V / Bouře

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 5. část

Sonáty op. 53 a 31

Konstantin Lifschitz – klavír

10. koncert

Čtvrtek 26. srpna 2021 / 20:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

AGNUS DEI

Koncert věnovaný Corinne Chapelle

Jan Klusák: Priápeia pro hoboj

Vilém Veverka - hoboj

Samuel Barber: Smyčcový kvartet b moll, op. 11

Helena Jiříkovská, Petr Zdvihal – housle, Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello

Miloslav Kabeláč – Sonatina pro hoboj a klavír, op. 24

Vilém Veverka – hoboj, Terezie Fialová - klavír

Henryk Górecki: Koncert pro klavír a smyčce

Terezie Fialová – klavír, Helena Jiříkovská, Petr Zdvihal – housle,

Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello, Tomáš Vybíral - kontrabas

Peteris Vasks: The Fruit Of Silence

Terezie Fialová – klavír, Helena Jiříkovská, Petr Zdvíhal - housle,

Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello

11. koncert

Pátek 27. srpna 2021 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven VI / Appassionata

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 6. část

Sonáty op. 54, 57, 78, 79 a 81a

Konstantin Lifschitz – klavír

12. koncert

Pátek 27. srpna 2021 / 20:30 / kaple Božího těla

CANTATA / J. S. Bach & Arnošt Lustig

Arnošt Lustig – epická báseň „Kantáta – tanec šílených“

Johann Sebastian Bach – Kantáta „Ich habe genug“ BWV 82

Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitace

Jaromír Nosek – bas, Vilém Veverka – hoboj,

13. koncert

Sobota 28. srpna 2021 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven VII / Monument

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 7. část

Sonáty op. 90, 101, a 106

14. koncert

Sobota 28. srpna 2021 / 20:30 / chrám sv. Barbory

ZÁVĚREČNÝ KONCERT I / MOZART / BRAHMS

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet pro hoboj, housle , violu a violoncello F dur,

Vilém Veverka – hoboj, Helena Jiříkovská – housle, Karel Untermüller – viola

Jiří Bárta - violoncello

Johannes Brahms: Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello č. 3 c moll, op. 60

Terezie Fialová – klavír, Helena Jiříkovská – housle, Karel Untermüller – viola

Jiří Bárta - violoncello

15. koncert

Neděle 29. srpna 2021 / 15:00 / kostel Zvěstování Panny Marie Bohdaneč u Kutné Hory

“PAPA HAYDN”

Joseph Haydn: Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello D dur č. 1, op. 5/1, Hob II/D9

Jana Semerádová – flétna, Helena Jiříkovská - housle, Jiří Kabát - viola,

Jiří Bárta – violoncello

Joseph Haydn: Trio pro flétnu, housle a violoncello "Londýnské" č. 3 G dur, Hob. III

Jana Semerádová – flétna, Helena Jiříkovská - housle, Jiří Bárta – violoncello

Joseph Haydn: Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello D dur č. 5, op. 5, Hob II/D11

Jana Semerádová – flétna, Helena Jiříkovská - housle, Jiří Kabát - viola

Jiří Bárta – violoncello

16. koncert

Neděle 29. srpna 2021 / 20:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

ZÁVĚREČNÝ KONCERT II / Konstantin Lifschitz

Beethoven VIII / K novým břehům

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 8. část

Sonáty op. 109, 110 a 111

Konstantin Lifschitz – klavír