Festival vyrostl z tradice menších zimních akcí pořádaných v klubech a halách na různých místech republiky, jejichž organizátoři se v roce 2008 rozhodli zkusit nabídnout příznivcům také letní festival pod širým nebem.

Prvních pět ročníků se konalo na Pardubicku, v pískově Oplatil ve Starých Ždánicích, v letech 2013 a 2014 se festival se stále stoupajícím počtem tisícovek návštěvníků uskutečnil v bývalých kasárnách v Benešově. Od roku 2015 se festival přestěhoval na Nymbursko, kde se koná vždy uprostřed prázdnin – a v posledních dvou letech již přilákal už přes 30 tisíc návštěvníků. Je mezi nimi i hodně příznivců z ciziny – a to nejen z okolních států. Protože jsou vstupenky prodávány na jméno, pořadatelé vědí, že přijíždějí lidé z více než 70 zemí; třeba až z Austrálie nebo z Jižní Ameriky. Zda v rámci 13. ročníku opět zamíří na Nymbursko, organizátoři zatím nepotvrdili. Termín pro rok 2020 již ohlásili – bude to za 220 dnů, tři dny od 30. července do 1. srpna – avšak místo konání teprve upřesní.

Z pondělních slov středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) nicméně plyne očekávání, že to opět bude u Milovic. Jermanová připomněla, že Let It Roll patří mezi festivaly, které Středočeský kraj podporuje – a z aktuální obhajoby prvenství v celosvětovém žebříčku popularity má radost. „Je určitě dobře, že je úspěšný v anketě, která má celosvětový dosah. Dělá to dobré jméno našemu kraji,“ uvedla s tím, že pořadatelům, kteří ve středních Čechách nabízejí návštěvníkům kvalitní kulturní zážitky, gratuluje.

Zakladatel festivalu Zdeněk Souček si chvály cení – a především vnímá jako poctu opakované výhry v anketě, jež je v oboru tou nejprestižnější na světě – přičemž dostat se před ostatní finalisty zvučných jmen už opravdu něco znamená. „Je to úspěch nejen pro náš tým, ale i pro celý Středočeský kraj, kde má Let It Roll již několik let pevně své místo,“ naznačil Souček, kde se připravuje nadcházející ročník. „Snažíme se vše dělat nejlépe, jak umíme – a ocenění od fanoušků z celého světa nás utvrzuje v tom, že se nám to daří,“ konstatoval.

Prestižní ocenění v prestižní společnosti

- Drum&BassArena Awards jsou hudební ceny udělované od roku 2009; jde o nejdéle běžící anketu v tomto žánru

- Příznivci hlasují pro své favority hned v několika kategoriích: kromě nejlepšího festivalu mohou volit nejlepší interprety, songy, alba, kluby nebo třeba labely

- Společně s festivalem Let It Roll představují světovou špičku britský multižánrový festival Boomtown Fair (pořádaný již od roku 2009) v polovině srpna a belgický Rampage (pro řadu drum’n’bassových fanoušků téměř ikonické místo) konaný v březnu