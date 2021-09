/FOTOGALERIE/ Uhlířské Janovice mají novou lokalitu na pořádání kulturních akcí. Náměstí nahradilo koupaliště. Nachází se na samém okraji města, v méně osídlené části, takže jsou částečné eliminovány problémy s hlasitou hudební produkcí.

Z koncertu kapel Keks a České srdce v areálu koupaliště v Uhlířských Janovicích. | Foto: Richard Karban

V pátek 10. září se na pódiu umístěném nad vodní hladinou představily dvě legendy české hudební scény, kapely České srdce a Keks. Ještě před nimi zahrála české a světové hity od 60. let až do současnosti parta muzikantů z Liberce, která si říká Retro Five.