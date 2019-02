Kutná Hora - V rámci oslav Světového dne roztroušené sklerózy se v parku pod Vlašským dvorem uskuteční 28.května od 11.30 do 21.30 hodinfestival KutnohoRSké Rockování.

Věra Špinarová v Paběnicích. 4.7.2010 | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Podle slov pořadatelů budou mít oslavyformu hudebního festivalu pro širokou veřejnost, kterého se zúčastní známé skupiny a zpěváci. Pro děti budou připraveny soutěže a vystoupení řádu Černých rytířů.

"Xindl X, Vlasta Horváth, Yo Yo Band, Věra Špinarová, Marcela Březinová, Jan Kříž, Martin France, Lukáš Kumpricht, Miroslav Táborský a Miroslav Hrabě nám nejenom společně pomohou otevřít tuto problematiku i mladým lidem, kterých se toto závažné onemocnění týká nejvíce, ale zároveň svou účastí podpoří projekt výstavby rehabilitačního centra pro nemocné roztroušenou sklerózou v ČR. Přestože je v ČR více než 19000 takto nemocných, specializované rehabilitační centrum zcela chybí - přestože pro pacienty jiných diagnóz jich je celá řada. Rehabilitační centrum je tedy v současnosti velkou prioritou a bylo prezentováno při řadě příležitostí - například také v rámci prestižní soutěže Žena regionu, jejíž absolutní vítězkou se stala autorka projektu centra Bc. Věra Suchá," uvádí pořadetelé akce z Unie Roska v ČR

Celý výtěžek této akce bude věnován na výstavbu rehabilitačního centra, které bude situováno nedaleko Kutné Hory!

Součástí akce bude také soutěž kapel a tanečních skupin!



1. ročník KutnohoRSkého rockování vyhlašuje soutěž kapel, které si chtějí zahrát 28.5.2011 v Kutné Hoře v areálu Vlašského dvora.



Chcete se ukázat vedle zpěváků jako je Xindl X, Vlasta Horváth, Richard Tesařík, Marcela Březinová a další? Potom není nic snadnějšího než se přihlásit na www.kutnohorskérockování.cz



Podmínky soutěže:



Do 15. dubna 2011 poslat přihlášku kde bude uveden.

- název kapely

- info o kapele

- žánr

- dosavadní zkušenosti

- zvuková ukázka do max 2:50 min. a odkaz na webové stránky



Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2011.



Od 20. dubna budou zveřejněny tři vybrané kapely na www.kutnohorskerockovani.cz , kde bude zahájeno hlasování. Kapela, která získá nejvyšší počet hlasů si zahraje na akci KutnohoRSké rockování bez nároku na honorář.



Hlasování bude ukončeno 10.května. V případě, že se kapela z časových důvodů nebude moci dostavit, přijde na řadu kapela s druhým nejvyšším počtem hlasů.



Vzhůru do Rockování, těšíme se na vás!

Soutěž tanečních skupin



Tančíte rádi a s nadšením? Je tedy jedno jestli jste amatérská skupina, taneční kroužek či kamarádi kteří si tancují pro radost a pohyb!



Přihlašte se a ti nejoriginálnější z vás mohou předvést své taneční umění v rámci akce Kutnohorského Rockování, kde se ukážete vedle profesionálů z řad zpěváků.



Podmínky soutěže:



Do 20. dubna 2011 poslat přihlášku, kterou najdete na www.kutnohorskerockovani.cz kde bude uveden.

- název týmu

- věková kategorie

- dosavadní zkušenosti

- krátká ukázka ze své choreografie



V případě, že budete vybráni vzít s sebou hudbu na vlastním CD.