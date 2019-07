/FOTOGALERIE/ Už pátý ročník Rockfestu Čáslav se v sobotu 6. července odehrál poblíž Komenského náměstí mezi kostely. Místní kapely tak zahrály rock, metal i ska. „Žánrů je více, aby si fandové různé hudby přišli na své,“ řekl organizátor Bohumil Bartůněk.

Na festivalu vystoupily kapely: Amfora Strachu, Torrax, Big S a Dolls in the Factory. „Jsou to vždy místní kapely místních muzikantů. Je pravda, že letos tu máme kapelu z Frýdku Místku, ale jejich manažer je Čáslavák. Vždy je někdo z kapely místní,“ vysvětlil Bartůněk.