Vilu nechal v místě zvaném Na Důlích postavit Jan Bísek, který se do města přistěhoval v roce 1880. Tento lékař se stal velmi oblíbeným a také se nesmazatelné zapsal do vzhledu Sázavy. Na jeho návrh bylo upraveno náměstí, vznikla cesta z Dojetřic a na jeho popud odstřelená Krkavčí skála otevřela cestu do Pyskočel a dál. Jako lékař byl velmi oblíbený a jezdili za ním pacienti z dalekého okolí.