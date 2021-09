Vinobraní a dožínky na Kačině se každoročně stávají důležitou událostí babího léta v regionu. Jde o oslavy úrody a sklizně. V minulém roce zamířily do zámeckého parku tisíce návštěvníků. Vinobraní se tak stává místem pro setkání milovníků vína, dobrého jídla nebo pohodové atmosféry v kulisách empírového zámku.

Oblíbená akce na Kačině nabídne jedinečný kulturní program. „Velmi se na Kačinu těšíme, jednak proto, že jsme tam ještě nikdy nehráli a bude to pro nás premiéra, a jednak proto, že všechny tyto slavnosti milujeme. A pokud bude příležitost, rádi si místním burčákem připijeme na zdraví.” těší se na sobotní vystoupení slovenská zpěvačka Katarína Knechtová.

Desátý ročník Krajského vinobraní a dožínek se uskuteční v sobotu 11. září v romantickém prostředí zámku Kačina. Tato znovuobnovená tradice se letos do zámeckého parku vrátí s hity slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové nebo Hradišťanu a Jiřího Pavlicy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.