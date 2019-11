V pátek 22. listopadu se snímek dočká premiéry v kutnohorském kině Modrý kříž. Slavnostní setkání začne v 19 hodin, a kromě představitelů jednotlivých rolí a členů filmového štábu jsou zváni rodiče, přátelé a kamarádi mladých filmařů i široká veřejnost.

Na stříbrném plátně se odehraje příběh dospělého workoholika Karla, kterému se hroutí život a přál by si vrátit se do bezstarostného dětství. Naopak dospívající Matěj by už byl nejraději dospělým. Oba ale ještě nevědí, že taková přání se jim mohou splnit.

„Film Něco si přej vychází z myšlenky, že člověk by se neměl zaměřovat jenom na pracovní kariéru, ale měl by si umět užívat i osobního života nebo času s rodinou. Jenom tak může dosáhnout absolutního pocitu štěstí,“ řekl režisér Beran a dodává: „Ač film vychází z vážného tématu, provedení bude odlehčující.“

Za kamerou opět stál Jakub Sloup. Podle produkčního Václava Veselého se na vzniku snímku podílelo 16 herců a dvanáctičlenný filmový štáb.

Ústřední hereckou dvojici workoholika Karla a kluka Matěje ztvárnili Václav Veselý a Filip Mašek. Kromě dalších rolí, obsazených herci z Tylovy herecké školy a Divadla za oponou se ve snímku objeví také harmonikář Josef Pepino Matura či psycholožka Eva Bicanová.

Ve filmu se dále objeví Jan Kukral, Jiří Brzobohatý, Mikuláš Ečer, Eliška Koberová, Jana Andresová, Tereza Anna Sedláčková, Iva Pilcerová, Lenka Křemenáková, Pavel Sehnoutka, Pavel Školný, Kristýna Zinková a Tereza Tahadlová.

„Tentokrát jsme se kromě kaňkovského centra Mozaika, kde jsme měli zázemí, vypravili i na další lokace. Záběry vznikaly třeba v Baru 22 na Palackého náměstí, v kanceláři odboru kultury Městského úřadu v Kutné Hoře, v soukromém bytě, ve třídě Gymnázia Jiřího Ortena, na sídlišti nebo v Barborské ulici před Cocktail barem,“ zavzpomínal na natáčení Václav Veselý a těší se, že poděkuje před plátnem lidem, kteří mladým filmařům vyšli ochotně vstříc.