Když bylo jasné, že se letošní ročník benefičního plesu nebude moci uskutečnit ve své obvyklé podobě, dali ve sdružení hlavy dohromady a přišli s úžasným nápadem. Ples se tentokrát uskuteční z obýváku. Ostatně oficiální název velkého večera zní: XIV. Benefiční ples aneb tancujeme v obýváku! Vzhledem ke koronavirovým opatřením tak pravděpodobně půjde o jediný ples na světě, který sezonu nejen otevře, ale současně možná i ukončí.

Benefiční ples se uskuteční 21. listopadu. A jak to vlastně bude celé probíhat? „Je to jednoduché, stačí znát správnou adresu – a tu najdete na našich stránkách www.cestazivotembb.cz nejpozději v pátek 20. listopadu i s časem vysílání. A v sobotu 21. listopadu pak uvažte kravatu, otevřete víno, rozbalte tyčinky a zaklepejte myší na uvedený odkaz,“ předsedkyně sdružení Petra Hnátová

Kdo by si snad myslel, že se nebude tančit, opak je pravdou. „Bude to opravdový ples. Ples jak má být. Nebude chybět taneční hudba, tombola, předtančení. A ani náš věrný moderátor a příznivec, herec Pavel Nový,“ uvedla ředitelka sdružení.

A protože jde o benefiční ples, i letos se budou shromažďovat finanční prostředky. Místo u vstupu budou lidé moci přispívat prostřednictvím webových stránek Cesta životem bez bariér. Každý dar bude navíc zdvojnásoben Nadací Divoké husy. „Výtěžek letos putuje na vybavení rehabilitačního a odlehčovacího centra Kostka bez bariér, které jsme otevřeli loni v září v Kutné Hoře. Přispívat lze prostřednictvím odkazu na www.cestazivotembb.cz, záložka Chci darovat,“ prozradila za tým Cesta životem bez bariér Petra Hnátová.

Pokud se rozhodnete přispět a váš dar přijde na účet do čtvrtka 19. listopadu, budete navíc zařazeni do losování tomboly. „Sice všichni prožíváme těžké chvíle, ale pamatujte, nikdy nejsme sami. Pojďme se bavit a přispět na dobrou věc,“ dodala Petra Hnátová.