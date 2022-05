Jako první vystoupila kapela Rebel z Čáslavi, která nedávno vypustila do světa video k písni Within demons. Zahrála kvalitní power-metal, a jejich vystoupení bylo tak dynamické, že jim někdy nestačilo ani podium. Proto bylo vidět některé hráče hrát své party dole v „kotli“ mezi svými skalními fanoušky. Nejčastěji tam bylo možné spatřit baskytaristu, který si to přímo užíval.