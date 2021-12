I Podzimní rovnodennost ponese atributy jarní akce – sluneční paprsky budou doplněné hudbou, mluveným slovem a výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na charitativní projekt v rámci Kutnohorska. O hudební doprovod se postará varhaník Viktor Darebný a cellista Jan Drahota. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří projekt Záchranný kruh Oblastní charity Kutná Hora.

Festival Ortenova Kutná Hora nabídl autorská čtení, literární seminář i koncert

„Uživatelé služby žijí v domácnostech mezi čtyřmi stěnami a nemají mnoho možností zapojit se do pracovních činností. Zpravidla jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Zdravotní handicap jim neumožňuje práci v běžném pracovním prostředí. V přízemí budovy Centra Přístav, chceme otevřít rychlé občerstvení a veřejné toalety. Zde budou probíhat nácviky uživatelů služeb, které rozvíjí pracovní a sociální dovednosti a návyky,“ uvedla Marcela Mommersová, specialistka komunikace a PR Oblastní charity Kutná Hora.

„Byl to spontánní nápad a měli jsme velmi krátký čas na to vše zorganizovat, o to větší ale máme radost, že hudebníci naše pozvání přijali a že se nám podařilo sehnat smysluplný projekt, který první Podzimní rovnodenností podpoříme. Třeba tímto spontánním nápadem startujeme novou tradici,“ uvedla Radka Krejčí z Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec.

OBRAZEM: Výstava ve Spolkovém domě připomíná Václava Havla

Dveře katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele se na první Podzimní rovnodennost otebřou ve středu 22. září v 17 hodin a podle astronomických výpočtů by měly sluneční paprsky oltář ozářit kolem 17.45 hodin.