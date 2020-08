„Nabídku stát se ředitelkou čáslavského divadla jsem přijala velmi ráda, zároveň ji ale vnímám jako velkou zodpovědnost,“ uvedla Lada Bartošová, která se tak vrátila ke svému oboru. Je totiž vystudovanou divadelní historičkou.

Do funkce ředitelky ji jmenovala Rada města Čáslav a ačkoliv nadcházející divadelní sezona ještě nezačala, už se nová ředitelka pustila do práce. „Popravdě nevím, kam dřív skočit. Už 15. září se od 18 hodin ve foyer Dusíkova divadla uskuteční výstava Josefa Svobody, která bude velmi zajímavá. Potrvá do 27. října,“ prozradila Lada Bartošová.

Výstava se koná u příležitosti 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších světových scénografů druhé poloviny 20. století a čáslavského rodáka, kterým Josef Svoboda byl.

Co se týká provozu kutnohorské čokoládovny a muzea, nový post Lady Bartošové jejich provoz nikterak neohrozí. „Čokoládovna a muzeum je moje dítě. Po té, co jsem byla jmenována do funkce ředitelky divadla, se smíchem říkám, že teď mám dvě děti – jedno mladší, jedno starší. Většinu věcí kolem čokoládovny má teď na starosti manžel, mně zůstala péče o propagaci, marketing a vymýšlení nových receptur,“ uzavřela Lada Bartošová.