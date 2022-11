Někomu dva miliony, jinému tři. Nekrajské nemocnice dostaly dotace od kraje

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu od 16 hodin. Jak v tento den, tak kdykoli do konce měsíce se zájemci, kteří zavítají do knihovny, mohou třeba dozvědět, jak s dětmi neskončit na ulici. Nebo že děti v pěstounské péči potřebují otevřenou náruč. „Přečtete si, jak je důležité pro klienty, když každý den někdo přijde, pomůže a vyslechne. A také, že i my se stále učíme,“ přibližuje Mommersová, co si také lze z výstavy odnést.

Třináct služeb v devíti střediscích

Posláním charity je poskytovat podporu lidem, kteří se ocitli v nouzi – a s řešením situace si vlastními silami neporadí. Nejčastěji pomáhá matkám s dětmi v tísni, sociálně slabým rodinám, seniorům, lidem s handicapem, těžce nemocným, lidem bez přístřeší, ale i příslušníkům etnických menšin, uprchlíkům či obětem katastrof.

Oblastní charita Kutná Hora je v regionu největší neziskovou organizací působící v oblasti sociálně humanitárních služeb. „Poskytujeme třináct registrovaných sociálních služeb v celkem devíti charitních střediscích a centrech, z toho dvě jsou v Čáslavi,“ uvedla Mommersová.