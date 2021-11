Romány Aleny Mornštajnové jsou kladně hodnoceny nejen kritikou, ale hlavně čtenáři a především čtenářkami. Spisovatelka debutovala knihou Slepá mapa, poté vydala Hotýlek, ale doslova bestsellerem se stal román Hana. Podle této knihy vznikla divadelní hra a dokonce se připravuje film. Dalším románem jsou Tiché roky, pro děti napsala tři knížky. Pátou knihou pro dospělé, kterou představila v Čáslavi, a které má našlápnuto na bestseller, je román Listopád.

V románu Listopád si pohrává s alternativní verzí dějin, kdy komunisté v listopadu 1989 s pomocí armády udusili tzv. Sametovou revoluci. „Listopád zachycuje jednu alternativu možného vývoje. Přestože je to jedna ze stovek možností, osobně ji považuji za nejpravděpodobnější. To ale ještě neznamená, že by to tak skutečně událo, alternativní dějiny mi jen umožnily zapojit fantazii,“ popisuje poslední knihu Alena Mornštajnová.

Plný sál Nové scény Dusíkova divadla a nekonečný potlesk potvrdily oblibu spisovatelky. A jaký je důvod obliby Aleny Mornštajnové? Ten najdeme v jejím vyznání: „Mé romány jsou především o lidech. A podle mého názoru jsou lidé ve své podstatě stále stejní. Ve všech dobách se potýkají se životem a snaží se ho žít tak, jak nejlépe umí. Radují se, prožívají žal, milují, nenávidí, odpouštějí…“