V galerii budou dočasně prodlouženy i další výstavy. Na sociálních sítích galerie pak i nadále poběží on-line seriály či prezentace on-line sbírek. Návštěvníci mohou denně kromě galerijních prostor využívat i prostranství zahrad, kde bude otevřena zahrádka Café Fatal i venkovní bistro Zero Point.

Výstavu Jiřího Trnky bude možné zhlédnout až do konce června. Prodlouženy budou i výstavy – Artikl / Sedm let s uměním, prezentující díla umělců mladší a střední generace, dále výstava Jaroslavy Severové / Nejisté skutečnosti, dotýkající se témat přesahů grafiky do ostatních druhů médií, či výstavní projekt Srdce velkoměsta II.

Otevření Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře probíhá, obdobně jako v případě ostatních kulturních a uměleckých institucí, v souladu s doporučenými bezpečnostními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva kultury ČR. Pro návštěvníky platí povinnost nošení roušek a nutnost udržování doporučeného maximálního počtu 100 osob. Ti, kdo přijdou na výstavy, budou dále vyzváni, aby v expozicích dodržovali doporučené rozestupy.

U vstupů do výstavních sálů budou zajištěny stojany s bezdotykovou dezinfekcí, k dispozici budou i jednorázové rukavice. Sociální zařízení vybavila galerie dezinfekčními mýdly. Vizuální herny budou denně dezinfikovány, stejně jako všechny vnitřní prostory galerie. Prostor pokladny bude zajištěn ochrannou plexisklovou stěnou oddělující návštěvníky a pracovníky galerie.

V průběhu června nabídne GASK dvě komentované prohlídky výstavy Jiřího Trnky, a to v termínech 13. a 20. června vždy od 10 hodin a od 12 hodin. Výstavou provedou Matyáš a Jan Trnkovi – vnuk a syn Jiřího Trnky, kteří jsou autory expozice i kurátorského konceptu. S ohledem na omezenou kapacitu je nutná rezervace.

Od druhé poloviny května Lektorské centrum GASK obnoví program GASK dětem – pravidelné odpolední výtvarné dílny. Od pondělí 18. května pak bude možné registrovat se na letní výtvarné dílny NE/Tábor GASK. Přihlašovat se lze na webu a sociálních sítích galerie.

GASK současně pokračuje v nabídce on-line projektů na sociálních sítích galerie, kde návštěvníci naleznou videa k výstavám, programy Lektorského centra, audio podcasty i seriál prezentující díla ze sbírek a stálé expozice galerie.

Nově svým návštěvníkům GASK nabízí virtuální 3D prohlídku stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem. V moderní aplikaci Matterport, kterou využívá řada světových galerií a muzeí, je možné vstupovat do virtuálního výstavního sálu, prohlížet si zblízka jednotlivá díla a využívat i doplňková média, jakými jsou videa, audio podcasty a texty.