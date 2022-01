Když dělala pro magazín Reportér rozhovor s paleontologem Danielem Madziou, který burianosaura určil a pojmenoval, rozhodla se pro své dcery vytvořit příběh. „To nešlo nenapsat. Burianosaurus je opravdu hezký, má krásné poetické jméno a navíc je v Česku stále neznámý. Úplně se nabízel příběh dinosaura, který je smutný, že ho nikdo nezná a který vypráví malé holčičce o svých přátelích i nepřátelích, vezme ji na výlet do druhohor a ona se na základě těchto informací snaží zjistit, kdo vlastně je. Ani nevím jak a najednou z toho byla knížka,“ dodala Lucie Rybová.

Licenci na vědeckou rekonstrukci burianosaura poskytl právě Daniel Madzia, který se navíc objevuje i v samotné knížce - jako kluk Dan, za kterým chodí tajemný dinosaurus Burák a prohlíží si spolu knížky Zdeňka Buriana a Josefa Augusty. Tito dva popularizátoři paleontologie jej přivedli k lásce k dinosaurům a když pak hledal jméno pro nově objevený druh dinosaura, byla to jasná volba. „Celý život obdivuju díla Zdeňka Buriana a Josefa Augusty. Nic jiného nepřicházelo v úvahu,“ uvedl. I když články o sobě obvykle autorizuje, tady udělal výjimku.

„Kapitolu o sobě jsem si nechtěl přečíst především proto, abych neměl nutkání autorce navrhovat jakékoli změny (byť mi to bylo nabídnuto) a tím zasahovat do jejího příběhu - je to její dílo a já se u toho zasměju, ať už tam budu vyvádět cokoli,“ vysvětlil s tím, že se nejvíce těší na reakci svého tříletého syna, až si uvědomí, že ten kluk Dan je ve skutečnosti jeho táta.

DANIEL MADZIA O BURIANOSAUROVI:

Šance na další dinosauří objevy je malá, ale není to nemožné



Paleontolog Daniel Madzia v Dinoparku na střeše obchodního centra Galerie Harfa v Praze.Zdroj: archiv Daniela MadziiPamatujete si na tu chvíli, kdy jste si uvědomil, že ona kost nepatří žádnému dosud známému dinosaurovi a že se tedy jedná o úplně nový druh, navíc prvního českého dinosaura? Jak jste to prožíval?

Doufal jsem, že na kosti nevidím to, co na ní vidět chci, ale to, co na ní skutečně je. Znaky jsem procházel několikrát a pokaždé z jejich kombinace vyplývalo, že nic podobného popsané ještě nebylo. Měl jsem z toho radost a doufal jsem, že recenzenti odborného časopisu, do nějž jsem plánoval článek věnovaný burianosaurovi zaslat k posouzení a publikaci, to budou vidět stejně.



Proč jste mu dal jméno Burianosaurus augustai?

Celý život obdivuju díla Zdeňka Buriana a Josefa Augusty. Nic jiného nepřicházelo v úvahu.



Burianosaurus je "první český dinosaurus". Jak velká je pravděpodobnost, že se objeví další takový nález?

Prokazatelné nálezy dinosaurů máme v ČR dva - prvním je burianosaurus a druhým masožravý dinosaurus z okolí Brna. Ten je známý jen na základě jednoho zubu. Máme také několik fragmentů, které v současnosti není možné přesně identifikovat a které by snad mohly dinosaurům patřit. Šance na další dinosauří objevy je tedy malá, ale určitě to není nemožné.



Je toto první pohádková knížka, ve které se objevujete? Potěšilo Vás to? Proč jste si kapitolu o sobě nechtěl přečíst předem?

Pokud vím, v žádné pohádce jsem se ještě neobjevil. :) Mám z toho určitě radost. Těším se ale především na reakci mého tříletého syna, až si uvědomí, že v pohádce "hraje" i jeho taťka. Kapitolu o sobě jsem si nechtěl přečíst především proto, abych neměl nutkání autorce navrhovat jakékoli změny (byť mi to bylo nabídnuto) a tím zasahovat do jejího příběhu - je to její dílo a já se u toho zasměju, ať už tam budu vyvádět cokoli.

Další postavou je i Michal, kluk, který nevydrží chvíli sedět a pořád někam leze. Jeho předlohou byl Michal Moučka, amatérský paleontolog, který kost burianosaura našel v lomu nedaleko Kutné Hory. „Je zajímavé dostat se do společnosti obrů, loupežníků, hejkalů, vodníků,“ komentoval svůj vstup do pohádkového světa.

A jak funguje ona zmíněná bojovka? „Je to vlastně 24 obálek, v každé se skrývá několik dílků skládačky. My jsme vždy holkám večer přečetli jednu kapitolu a ráno, když se vzbudily, našly obálku pod polštářem. V knížce samozřejmě ilustrace jsou, takže měly představu, jak Burák - jak se záhadný dinosaurus v knížce jmenuje - vypadá. Díky vědecké rekonstrukci ale vidí jeho pravou podobu a také si uvědomí, že informace v knize jsou skutečné, že fiktivní je jen ten příběh,“ popsala autorka.

I mistr tesař se utne. Mnohé slavné fosilie byly po desítky let vykládány špatně

Nápad na bojovku přišel stejně, jako nápad na knihu. „Vidíte, co děti baví a co chtějí a prostě jim to chcete dát. A osvědčilo se to. Knihu jsme u nás doma už četli nejméně desetkrát a když jsme asi při osmém opakování přidali i puzzle, bylo prvotní nadšení zase zpět v plné síle,“ řekla s tím, že napsání knihy bylo paradoxně tou nejlehčí části celého procesu.

„Vydali jsme ji v našem malém nakladatelství Zvídavci, kde vydáváme vzdělávací hry pro děti o zvířatech. Kniha už byla dávno hotová, když nám firma, která nám měla dělat puzzle s burianosaurem oznámila, že termín dodání je nejméně 16 týdnů, protože není karton. Když jsme vyřešili puzzle, oznámila nám pro změnu tiskárna, že pevná vazba bude, ale až v únoru. Obvolávali jsme snad všechny tiskárny v republice a dozvídali se, že buď příští rok nebo za dvojnásobnou cenu. A když už se všechno zdálo v pořádku, nedorazil papír,“ popsala Lucie Rybová infarktové okamžiky.

Kniha nakonec vyšla. Jmenuje se Záhada jednoho dinosaura, má 144 stran, je celobarevná v pevné vazbě. Ilustrovala ji Adéla Sedláková. Křest měla v úterý 2. listopadu ve Vršovickém literárním centru Waldes.