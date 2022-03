Divadelní oslavy k otevření divadla potrvají do úterý 22. března a nabízejí bohatý program. O magické hudební grand finále se postará nový cirkus. Do Čáslavi totiž úplně poprvé zavítá známý soubor Cirk La Putyka.

„Chtěli jsme v průběhu oslav vyzkoušet úplně kompletní možnosti divadelního sálu, takže jsme si hned na zahájení dali ty nejtěžší úkoly – při otevření umístit na jeviště největší hudební těleso v historii, tolik lidí v jednu chvíli na jevišti od založení divadla ještě nebylo, a připravit něco tak technicky náročného, abychom ozkoušeli všechny alternativy nových technologií v sále, a to právě splňuje Cirk La Putyka," uvedla ředitelka divadla Lada Bartošová.

Hlavní sál Dusíkova divadlo je po opravě. Oslavy znovuotevření potrvají 12 dní

Dusíkovo divadlo po celou sezónu nabízí bohatý program, na kterém jsou nejen unikátní divadelní představení ve skvělých obsazeních, ale i pohádky pro děti, přednášky, setkání se zajímavými osobnostmi a koncerty.

„Pevně věříme, že se u nás divákům zalíbí a stanou se součástí Dusíkova divadla. Užijí si servis, který poskytujeme, komornost našeho divadla, kde máte herce opravdu na dosah ruky, naši dramaturgii, která do Čáslavi přiváží to nejlepší, co na českých jevištích můžeme vidět, jedinečné výstavy ve foyer a třeba i využijí systému slev, kde nabízíme výrazné zvýhodnění, třeba pro klub mladého diváka, abonenty či pravidelné návštěvníky," doplnila ředitelka.

Divadlo v Čáslavi, které se řadí mezi nejstarší divadelní sály v Čechách, se slavnostně otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci. Při generální rekonstrukci divadelního sálu, která trvala od loňského léta do února, byly provedeny stavební práce, instalace zabezpečovacích prvků a nových rozvodů, byly zrestaurovány hodnotné prvky interiéru, repasovány sedačky, dveře i kompletně modernizovaná jevištní technologie.

Rekonstrukce, jejímž investorem bylo město Čáslav, byla již třetí etapou oprav Dusíkova divadla a stála více než 12 milionů korun.