/FOTOGALERIE/ V areálu letního kina v Čáslavi se v pátek 19. a v sobotu 20. června konal 48. ročník nejstaršího evropského a největšího bluegrassového festivalu v České republice, Banjo Jamboree 2020. Jeho hlavním a nezbytným atributem, kromě kvalitní muziky, byly holínky, deštník nebo pláštěnka.

Na pódiu se postupně představila tuzemská špička tohoto hudebního žánru. Tradiční účasti americké kapely ale zabránila koronavirová opatření v letecké dopravě. Posluchači však nebyli ochuzeni, v hodinu a půl dlouhém setu vystoupil představitel generace nezávislých amerických hudebníků 70. let, písničkář Jimmy Bozeman, který zahrál spolu s kapelou Lazy Pigs. Jimmy Bozeman zasáhl do programu ještě jednou, a to s prosbou o pomoc s vyproštěním auta uvázlého v bahně.