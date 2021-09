Sedmý ročník Divadelního festivalu Kutná Hora, který nabízí přehlídku vybraných nezávislých divadelních souborů z České republiky i ze zahraničí, pokračoval v pátek 10. září v sedleckém pivovaru.

Ze druhého dne Divadelního festivalu Kutná Hora 2021. | Foto: Adam Plavec

Páteční program odstartoval v 17 hodin představením Michaely Daškové, This is not about me!, následovalo vystoupení, Luminofor: Matěj Šumbera, Entomologious: Musaši Entertainment Company, Hustota zalidnění: Teatr Kana a 375 0908 2334/ The body you are calling is currently not available.