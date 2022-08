Při každém putování, které probíhá pod taktovkou Hlízovského unikátního spolku, vzniká nějaký umělecký artefakt. Tentokrát Vlasta Samohrdová vyrobila sádrovou vypouklou desku se zelenou pevninou a modrým mořem po obvodu. Úkolem účastníků pochodu bylo do sádrové desky vyrýt řeku vtékající do moře, tu pojmenovat a modře vybarvit. U názvů řek se fantazii meze nekladly, mohly být skutečné i fiktivní. Do moře na obvodu pevniny „umělečtí rytci“ vyryli nejen ryby a lodě, ale i další možné i nemožné mořské příšery.