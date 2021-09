Třetí lekcí pokračoval v pátek 24. září pod vedením manželů Antonína a Jany Novákových béčkový kurz tance a společenské výchovy v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Páry se připravovaly na první prodlouženou, která se uskuteční v pátek 8. října od 20 do 23 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.