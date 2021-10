Poslední dílnou pak bylo (O)bludiště Lídy Bajerové, které se setkalo s obrovským úspěchem. Každá budova i každá výstava má svoji obludu, my jsme ji našli v sošce Zvíře Vojtěcha Adamce st. Hudebně-pohybová dílna pak vycházela z představ dětí o příšeře, kterou díky pružné látce v závěru dílny doslova zhmotnily. Příšeru se nicméně povedlo zkrotit, a tak se nemusíte bát navštívit příští ročníky dílen, nebo samotnou expozici GASKu.

Odpoledne do GASKu zavítaly i starší děti, které již umí hrát na svoje hudební nástroje. Gambistka Magda Uhlířová vedla dílnu motivické improvizace, ad hoc smyčcové uskupení se tak skrze hudební rozhovor inspirovaný Rozhovorem Jiřího Středy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.