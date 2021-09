OBRAZEM: S Civilní obranou si v Čáslavi zazpívala herečka Denisa Nesvačilová

Čáslavská kapela Civilní obrana a populární herečka Denisa Nesvačilová na jednom pódiu. Tak to bylo to nejlepší zakončení Čáslavských slavností 2021. „Civilní obranu jsem si zamilovala. Jsou to kluci šikovní a moc hodní…“ prohlásila Denisa Nesvačilová o spolupráci s kapelou.

Čáslavské slavnosti: společné vystoupení kapely Civilní obrana a herečky Denisy Nesvačilové. | Foto: Vladimír Havlíček

Že jsou vzájemně naladěni na stejnou vlnu, se potvrdilo nejen při „živáku“ v Čáslavi, ale také při natáčení svého oficiálního klipu s názvem Nezapomenutelná. Čáslavská skupina Civilní obrana mísí rytmickou muziku, melodické zpěvy a elektronické samply. Na kontě má několik alb, nespočetné množství koncertů v České republice, na Slovensku, ale také v zahraničí. Pravidelně se účastní velkých letních festivalů. Zdroj: Youtube Kapela vznikla už v roce 2005, kdy si kamarádi ze Střední průmyslové školy v Čáslavi občas zašli zahrát na kytary do bývalého skladu civilní obrany. Naplno Civilka začala fungovat až v roce 2007, kdy začala koncertovat. Zdroj: Youtube Herečku Denisu Nesvačilovou znáte jako zrzku z Básníků nebo jako volejbalistku z komedie Přes prsty. Kromě Básníků a filmu Miluji tě modře, můžete její herecký um obdivovat v seriálu Slunečná. Gejzír vyzařující pozitivní energii, otevřená a bezprostřední Denisa Nesvačilová v kombinaci s čáslavskou Civilkou je ta nejlepší „jízda“, jakou si Čáslavští mohli na závěr slavností představit! PODÍVEJTE SE: Čáslavské slavnosti přinesly kulturní zážitek a kulinářské umění Přečíst článek ›