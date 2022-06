Dostat k dispozici deset tisíc korun a rozhodnout si, jak s nimi naložit, se školákům nepoštěstí jen tak. Třídy zapojené do programu Řešíme společnou výzvu si ale tento luxus dopřály a vyzkoušely si jeho prostřednictvím projektový management. Sedmáci z „Palachovky“ nejprve zvažovali, zda peníze nepoužít na nákup nových skříněk či na výlet. Volba nakonec padla na společný zážitek v podobě secvičení muzikálu, který by humorně reflektoval období covidu.

„Bylo to pro nás hodně těžké nevidět se tak dlouho fyzicky,“ vzpomíná na školní rok 2020/2021 členka třídy 7. B Eliška. „Lezli jsme si už doma na nervy a přes obrazovku nebyl moc prostor na vtípky se spolužáky,“ dodal její spolužák Kamil. A právě autorský muzikál se stal nástrojem, jak frustraci z přesunu i dalších aktivit typu „kroužek házené“ či skaut do virtuálního prostoru upustit.

Představení sedmáci s Janou Plachou chystali dva měsíce. V češtině vymýšleli texty, v hudebce propojovali hity ABBY, Ewy Farne nebo Michala Davida, sami si vyráběli i kulisy. Jako bonus proběhly zkoušky díky podpoře nadačního fondu Eduzměna i na společném výletě v Hodkově.

„Zabralo to celé poměrně hodně času, ale děti se naučily spolupracovat a překonat se ve věcech, kde by měli co dělat i mnozí dospělí – vylézt na pódium, mluvit na mikrofon a podobně,“ řekla Jana Plachá. „Moc jsme si to spolu užili,“ potvrdili Martin a Ondřej.

Výsledkem je dvacetiminutové představení plné tance, originálních textů a sebeironických vtípků na přibírání kil během karantény či on-line výuku. Soudě i podle nadšeného potlesku ostatních školáků se tohle představení třídy 7. B opravdu povedlo.

Lucie Römer