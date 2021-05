/VIDEO/ Když nemohou fanoušci na koncerty, přijdou koncerty za nimi – to je heslo, které už několik měsíců platí v covidovými opatřeními sevřené zemi a kapely i orchestry napříč žánry tak využívají přenosy svých koncertů přes internet. O sváteční sobotě se přidal i kolínský Městský společenský dům, v jehož sále si daly dostaveníčko kapely Kozičky a Blank Out.

V sále kolínského Městského společenského domu si daly dostaveníčko kapely Kozičky a Blank Out. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Když jsme my začínali, tak se Honza Dousek, zpěvák a baskytarista Blank Out narodil, to je strašný,“ komentoval zpěvák a kytarista kapely Kozičky Pavel Bukač.