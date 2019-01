Zruč nad Sázavou - Výstava s názvem Zavřete oči, odcházím… byla otevřena v sobotu 14. července v zámecké galerii ve Zruči nad Sázavou za účasti představitelů města i řady občanů. Více o setkání i o výstavě samotné napsala bývalá vedoucí zručského odboru kultury Jiřina Janatová.

Před čtyřmi lety se pár nadšenců z řad OS (tehdy občanského sdružení) Rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí rozhodlo uspořádat výstavu k vypuknutí 1. světové války. Nápad podpořilo město grantem a zrodila se výstava nazvaná "Proč mámy pláčou".

Byla plná zajímavých informací o vojácích z našeho regionu, o jejich osudech, zkrátka byla hodně poučná i emotivní. Zájem o ni nás opravdu překvapil a můžeme se pochlubit tím, že byla zapůjčena na několik dalších míst, a to nejen v našem okolí, ale i mimo hranice kraje, a dokonce byla až na Moravě, kdy o ni projevilo zájem Muzeum Český Těšín.

A tak se zrodil další nápad, výstavu ve Zruči nad Sázavou ještě jednou v letošním roce zopakovat. Mezitím však došlo k některým změnám, třeba ke změně výstavního prostoru. A pak, letos už opakovat válku, když se všude hovoří a píše o stém výročí republiky, to se nám také nezdálo.

Proto jsme se dohodli s Klubem panenky ČR, že uspořádáme společnou výstavu a vzpomeneme obojí. Spolek rodáků udělá kraťoučký průřez koncem války, jejími důsledky, vyhlášením republiky a jejími počátečními problémy. Úkolem Klubu panenky ČR bylo připravit ukázky ze života v první republice, vznik úspěšných firem, rozvoj filmu, krásná móda, atd.

Sehnat exponáty, připravit texty a další věci vyžadovalo spoustu času, ale největším problémem bylo, jak společnou výstavu nazvat. Chtěli jsme název, aby vystihoval obě části. Dlouho se nedařilo, ale pak předsedkyně Klubu panenky ČR Alena Zemanová přišla s návrhem, abychom výstavu nazvali "Zavřete oči, odcházím… A to bylo to pravé!

Vystihovalo to rodiče, když vyprovázeli syna do války i plačící mámu, když syn umíral, ale i tu veselejší část - kdo by neznal Oldřicha Nového, jak svým typickým hlasem pronáší dámě do ouška: zavřete oči, odcházím…

Výstava byla v zámecké galerii ve Zruči nad Sázavou otevřena zástupci obou spolků v sobotu 14. července. Pozvání na vernisáž přijali i starosta a místostarostka města, což nás velmi potěšilo, stejně jako hojná účast z řad občanů. Na úspěch výstavy se připilo nejen sektem, ale také novým likérem Republika. Tak ať se daří nejen naší výstavě, ale i oslavenkyni - stoleté republice!

Jiřina Janatová