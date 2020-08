OBRAZEM: Zahrada Voršilek ožila Česká 1 festem

Hudební festival Česká 1 fest se na zahradě kutnohorských Voršilek koná od 31. července do 1. srpna. V pátek jsme s redakčním objektivem navštívili koncert nové kapely "Aneta & The Soul Uncles", v sobotu můžete vidět vystoupení kapel Vesper, The Agony, Civilní Obrana, United Flavour, Circus Brothers, Fast Food Orchestra, Vypsaná fiXa a Wohnout.