Po víkendu by do Kutné Hory měli dorazit i herci a slavný režisér Marc Forster. „Štáb bydlí v Kutné Hoře, ale herci budou dojíždět z Prahy a vracet se tam zpátky,“ prozradila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová(STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Všichni zahraniční členové štábu museli při příjezdu do Česka splnit přísné hygienické podmínky. Potvrdila to mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Od 5. února, od kdy filmaři v Česku působí, patří totiž Spojené státy, stejně jako Velká Británie nebo Španělsko, mezi země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Na mapě ministerstva zdravotnictví tak spadají do takzvané tmavě červené zóny.

Cestující z těchto zemí musí před vstupem na území České republiky vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, provedeném nejvýše 72 hodin před zahájením cesty. Po příjezdu do Česka následuje samoizolace a nejdříve pátý den po příjezdu i další PCR test.

Zda se herců a filmového štábu dotkne i případný zákaz cestování mezi okresy, mluvčí ministerstva zdravotnictví komentovat nechtěla. „Vzhledem k tomu, že jednání vlády k předmětným opatřením teprve proběhne, bylo by předčasné předjímat jakékoli detaily,“ uvedla Peterová.

Až do pátku 5. března budou kvůli natáčení postupně uzavřeny jednotlivé lokality v historickém centru města. Město proto pro rezidenty zřídilo náhradní parkování. Někteří si ale stěžují, že je nesmyslně daleko a že i pár dnů bez možnosti zaparkování poblíž domu jim zkomplikuje život.

Rezidenti z horní části centra města mohou parkovat Na Valech, ze střední části na parkovišti U Kapličky, které bude až do 7. března zbaveno poplatku za parkování. Obyvatelé spodní části centra města mohou využít parkoviště před zimním stadionem.

Přehled dopravních omezení v Kutné Hoře



Smíškova, (Barborská, Pod Hrádkem): zákaz zastavení 16. 2. – 7. 3., uzavírka 2.–5. 3.



Komenského náměstí – vodorovné stání po pravé straně: zákaz zastavení 2.–4. 3.



U Jelena, Jungmannovo nám.: zákaz zastavení 22. 2 – 7. 3. 2021, uzavírka 1.–2. 3.



Městské sady, (Žižkova brána): zákaz zastavení 1.–2. 3. 2021



Čáslavská – parkoviště, U Lazara: uzavírka pro parkování základního tábora 1.–5. 3.



Havlíčkovo nám, Jakubská, Dačického nám., (Ruthardská): zákaz zastavení 1.–5. 3., uzavírka 3.–5. 3.



Žižkova brána, Jánské nám., Novomlýnská, Stará tiskárna, Macháčkovo nábřeží: zákaz zastavení 1.–5. 3., uzavírka 3.–4. 3.



Havířská, Veselského, Klabalova, Libušina, Na Náměti (Na Lávkách): zákaz zastavení 2.–5. 3., uzavírka 4. 3.