Příchozí si mohli do syta užít dynamické vystoupení relativně nového hudebního uskupení zkušených muzikantů, kteří zahráli směs vlastních a převzatých skladeb.

Kapela Aneta & The Soul Uncles je složená z muzikantů, kteří prošli významnými českými skupinami. Zpěvačku Anetu Galis Hollandrovou (ex Prague Conspiracy) adoptovali před dvěma lety „strýčkové“ - kytarista Honza Beruška Šobr (ex Pájky Pájk Martina Kumžáka, Sto zvířat, Five Rivers Blues Band), bubeník Miki Nop (ex Bůhví, Jaroslav Uhlíř, Sto zvířat, Hana Zagorová, Petr Rezek, Petr Spálený) a v neposlední řadě již zcela zdomácnělý basista s nizozemskými kořeny Wilco Versteeg (Sto zvířat).

Kvarteto k sobě přibralo ještě zkušeného klávesistu Hynka Obsta a jako speciální stálé hosty trumpetistu Radka Němce a trombonistu Honzu Šatru (Pájky Pájk, Moondance orchestra, Laura a její tygři…) a nové seskupení bylo na světě.

O tom, že má skupina publiku co nabídnout, svědčil i mohutný aplaus na závěr koncertu. Hudební léto u Dačického tím ovšem nekončí, 27. srpna zde ještě zamává létu na rozloučenou veterán londýnské a newyorské punkové a post-punkové scény Phil Shoenfelt s kapelou Southern Cross.

Phil Shoenfelt & Southern Cross

Začátek 27. srpna 2021 ve 20.30 hodin, vstupenky á 100 Kč na místě. Rezervace míst v restauraci (tel. 327 512 248 – omezená kapacita!). Více informací na facebooku Kultura do města. Koncerty se konají za každého počasí!