„Každý by měl v této situaci pomoci tak, jak umí a může. Já se rozhodl věnovat svou fotografickou sérii z Černobylu k dražbě, a tím pomoci vybrat co nejvíc peněz na podporu obětem války,“ odůvodnil svou motivaci k poskytnutí děl do dražby kutnohorský rodák Ondřej Soukup.