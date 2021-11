Zdejší expozice je zcela unikátní. Je první a jediná v historii, která vystavuje lidové kroje všech oblastí Čech, Moravy a Slezska, a to včetně krojů německy mluvících Čechů. Návštěvníci budou moci obdivovat 260 úplných lidových krojů (190 ženských krojů, 40 mužských a 30 dětských). Vystaveno je ale téměř 4000 exponátů, mezi nimi i rozsáhlá sbírka 64 kusů zlatých ženských čepců, na 300 ženských šátků, 100 párů historické krojové obuvi, 30 párů punčoch nebo 750 historických krajek. Velmi zajímavé jsou rovněž exponáty prezentující výrobu, údržbu a skladování textilu – například tkalcovský stav, kolovrátky, snovadla či truhlice a další historické předměty.

Zakladatelem muzea je Jan Mičánek, která říká, že ho a jeho tým k vybudování muzea přivedlo několik náhod. „Byla to jednak rekonstrukce areálu poplužního dvora v Cyranově ostrově. Dále můj celoživotní zájem o historii venkovského, zemědělského způsobu života. A nakonec náhoda umožňující nám získat první větší sbírku lidových krojů,“ sdělil Mičánek, jehož dědeček Martin Ševela vydal za druhé světové války jednu z prvních publikací o lidových zvycích a krojích na Moravském Slovácku „U žúdra“.

Za Čáslavskou madonou putovali poutníci do kostela sv. Petra a Pavla z celé země

V Česku dosud nikdy nebyly lidové kroje prezentovány jako celek, tedy všechny české, německé, moravské a slezské regiony na jednom místě. „To byla samozřejmě výzva, jejíž uskutečnění vypadalo zpočátku zcela nereálně. Další náhodou se nám ale podařilo postupně získat další tři velké sbírky. Ostatní předměty jsme pak průběžně kupovali, mnoho kusů jsme dostali také darem. Co chybělo, to jsme si půjčili z muzeí i od soukromníků,“ dodal zakladatel muzea a přiznal, že je rád, že jsou tříleté přípravy expozice u konce. „Bylo to pro všechny náročné, mnoho jsme se naučili a jsme hrdí na výsledek,“ konstatoval.

Muzeum Ostrov lidových krojů bude od 5. 9. 2021 otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Kromě základních informací zpracovaných na informačních panelech expozice, budou mít návštěvníci možnost číst popisky prostřednictvím QR kódů, jejich texty jsou zpracovány v českém, anglickém a německém jazyce.