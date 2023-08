Také na druhou polovinu prázdnin je v kutnohorském Parku U Tří pávů připraven program pro děti i dospělé.

Divadélko Kůzle - Potrestaná lakota | Foto: se souhlasem Kuntnohorsko.cz

V úterý 8. srpna se od šesti hodin odpoledne představí duo Pavel Kruliš (kytara) a Luboš Gregor (klávesy). Další duo, tentokrát domácích interpretů Johany Jeřábkové a Viléma Dvořáka, nabídne úpravy svých oblíbených písní pro dva hlasy a kytaru ve čtvrtek 10. srpna os 19 hodin. Zdroj: Deník/Jan ŠmokKoncert populární kutnohorské kapely vystupující pod názvem Jiří Bureš Band potom zahraje vlastní skladby z oblasti country a rocku o týden později, ve čtvrtek 17. 8. od 18. hodin. V neděli 20. srpna potěší nejmenší diváky Divadélko Kůzle pohádkou Potrestaná lakota, představení začne ve čtyři hodiny odpoledne. A do konce druhého prázdninového měsíce pořadatelé naplánovali ještě dvě akce. V pátek 25. srpna se s covery slavných písní v rámci Kutnohorského týdne akordeonu představí publiku akordeonista Milan se zpěvačkou Kateřinou Kroupovou a prázdninový program v Parku U Tří pávů uzavře ve čtvrtek 31. srpna od 19 hodin vystoupení jazzového a swingového tria Bon Swing.

Bon SwingZdroj: se souhlasem Kuntnohorsko.cz

Do parku ale můžete přijít jen tak, třeba během polední pauzy v práci, nebo cestou po nákupech, posedět a užít si klidu a zeleně. Potom přijde určitě vhod něco z nabídky Kavárny U Tří pávů, kterou najdete hned u vchodu do parku z Palackého náměstí. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin.