Po úspěšném květnovém zahájení třinácté sezóny pokračuje kutnohorský Park U Tří pávů v pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé také v červnu.

Prvomájová slavnost v parku U Tří pávů, Kutná Hora 1. května 2023. | Foto: Deník/Jan Šmok

Červnová programová nabídka oázy zeleně a klidu v samotném centru historické Kutné Hory je vskutku bohatá a je jenom na vás, co z ní vyberete. Hned ve čtvrtek 1. června jsou na programu oblíbené Špalíčkovy tvořivé dílničky pro děti. Na dospělé potom čeká večerní koncert kutnohorské kapely JA-JA Band hrající populární hudbu, swing i lidovky.

Červnový program Parku U Tří pávů, kliknutím obrázek zvětšíte.Zdroj: se svolením Kutnohorsko.czKromě již zmíněného JA-JA Bandu se v parku během června vystřídá dalších osm hudebních uskupení, krom jiného Bon Swing, Trampoty, Mig 9 Babočka nebo B-Trio, část sestavy legendárních Brzdařů. Veskrze hudební dramaturgii ozvláštní ve středu 14. června autorské čtení z knihy M.A.Svobodové a Jiřího Raichla o českém hudebním velikánovi 18. století Josefu Myslivečkovi, zvaném „Il Boemo“. Do parku ale můžete přijít jen tak, třeba během polední pauzy v práci, nebo cestou po nákupech, posedět a užít si klidu a zeleně. Potom přijde určitě vhod něco z nabídky Kavárny U Tří pávů, kterou najdete hned u vchodu do parku z Palackého náměstí. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin.

Park byl znovu po mnoha letech zpřístupněn veřejnosti v dubnu 2011, kdy byla také zahájena celková rekonstrukce. V rámci Májové slavnosti 2012 bylo veřejnosti předáno nově vybudované dřevěné jeviště s hledištěm s kapacitou přibližně 60 míst k sezení. To slouží k pořádání společenských a kulturních akcí, jako jsou divadelní a hudební představení, pohádková představení pro děti či promítání filmů.

Kapela Trampoty je v Parku U Tří pávů jako doma, zahraje zde i v úterý 13. června.

Dále pak vzniklo zcela nové dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami i pískovištěm, první návštěvníky také přivítala nově zrekonstruovaná kavárna, nacházející se u vstupu z Palackého náměstí.