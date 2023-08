/TIP DENÍKU/ Ani s nástupem podzimu kutnohorský Park U Tří pávů neosiří. Program mají pořadatelé naplánovaný až do konce září.

Prvomájová slavnost v parku U Tří pávů, Kutná Hora 1. května 2023. | Foto: Deník/Jan Šmok

Záříjový program v parku startuje v úterý 5. září koncertem Tomáše Duspivy a vyvrcholí odpoledním programem v den konání městských Svatováclavských slavností, tedy v sobotu 30. září. 7. září a každý následující čtvrtek se můžete těšit na oblíbené Špalíčkovy tvořivé dílničky, Kliknutím zvětšitZdroj: se souhlasem Kutnohorsko.czčeká na vás i pět koncertů, zajímavé bude jistě například vystoupení americké polkové kapely Czech and then some, ta nabídne klasickou českou dechovku v podání texaských muzikantů. Chybět nebude ani divadelní představení, pohádku O Zlatovlásce nabídne Divadélko Šneček v neděli 10. září. Do parku ale můžete přijít jen tak, třeba během polední pauzy v práci, nebo cestou po nákupech, posedět a užít si klidu a zeleně. Potom přijde určitě vhod něco z nabídky Kavárny U Tří pávů, kterou najdete hned u vchodu do parku z Palackého náměstí. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin. Pozor, v případě špatného počasí bude otevírací doba parku i kavárny upravena. Kompletní program parku najdete také ZDE.