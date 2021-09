Na desku Paganiniana si vybral skladby, které patří k nejtěžším v sólovém houslovém repertoáru a jsou výsadou jen hrstky světových houslistů. Posluchači, kteří se v pátek 17. září vydají do sedlecké katedrály, se tak opravdu mají na co těšit. „Tímto albem jsem si splnil velký sen,“ řekl o desce, kterou natočil pro prestižní německé vydavatelství Hänssler Classic Šporcl.

Koncertní turné, které bude mít zastávku i v Kutné Hoře, navazuje na Šporclovo stejnojmenné album, které natočil v průběhu roku 2020. Po několika nosičích mimo oblast klasické hudby se tímto albem vrací do niternějších hudebních sfér a repertoáru, který je mu nejbližší.

Ještě v živé paměti mají posluchači strhující vystoupení Pavla Šporcla v chrámu svaté Barbory v rámci srpnového Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Jedinečný houslista se ale do stříbrného města v září vrátí. Tentokrát v pátek 17. září od 19 hodin zahraje v druhé kutnohorské katedrále, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.