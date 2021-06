„Hrál jsem několikrát v divadle, loni také v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, byl to krásný zážitek. V chrámech hraji rád, protože jejich prostředí a akustika umocní emoce, které chci lidem svou hrou předat,“ řekl Pavel Šporcl, který se do Kutné Hory vrátí opět na podzim v rámci svého turné Paganiniana.

Jaké skladby posluchačům zahrajete?

Zahraji krásnou Sonátu pro klavír a housle č. 1 G dur, op. 78 od Johannese Brahmse a Koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet D dur, op. 21, jehož autorem je francouzský skladatel Ernest Chausson. Těším se jak na spolupráci s Jiřím Bártou, Heroldovým kvartetem, tak s klavíristou Igorem Ardaševem, se kterým jsem ještě nespolupracoval.

Zdržíte se v Kutné Hoře i na některý z dalších koncertních večerů jako divák?

Rád bych si poslechl další z koncertů, ale zatím nevím, jestli mi to můj pracovní diář dovolí.

Jak se vám líbí projekt festivalu, kdy se umělci často potkají až v Kutné Hoře a na zkoušení mají jen pár hodin?

Letošní program vypadá moc zajímavě. A Jiřímu Bártovi podařilo s jeho týmem dát dohromady krásný festival. Umělci, kteří zde vystupují, jsou stoprocentní profesionálové a za pár hodin zkoušení jsou schopni se skvěle sehrát a předvést divákům ten nejlepší výkon.

Jaký hudební festival na poli vážné hudby patří k vašim nejoblíbenějším?

Musím zmínit samozřejmě ty, které ke mně dlouhodobě patří. Tedy Kociánovo Ústí, kde působím v roli uměleckého ředitele, a Hudební festival Znojmo, na kterém letos oslavuji patnáct let role patrona. Ale je u nás samozřejmě mnoho dalších krásných festivalů včetně toho kutnohorského.

Jaké pro vás jako umělce, který nemohl koncertovat, bylo období pandemie a restrikcí? Jak jste ho zvládal?

Jsem činorodý a aktivní člověk, který nikdy neskládá ruce v klín. Jako jeden z prvních umělců jsem začal streamovat Koncerty v obýváku, abych dal lidem pocit, že v té těžké době nejsou sami a abych jim přinesl trochu radosti. Byla to krásná práce a dostal jsem stovky vzkazů, jak jsem lidi potěšil. Také jsem se více věnoval své agentuře Šporcl Arts a umělcům, které zastupujeme. I oni připravili spoustu koncertů. A nezapomněl jsem ani na děti a každý všední den jsem pro ně vysílal Hudební střípky, obdobu mých Hudebních perliček, které již několik let vysílá ČT Art. Do toho jsem natočil desku Paganiniana pro velké německé vydavatelství Hänssler a napsal knihu vzpomínek Můj život (nejen) s houslemi.