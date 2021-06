Divadlo je národní kulturní památkou, veškeré zásahy jsou tak konzultovány s restaurátory a památkáři.

Předchozí etapy rekonstrukce Dusíkova divadla byly úspěšné. Díky moderní přístavbě Nové scény, divadelní kavárny a foyer, kterou navrhovala brněnská architektonická kancelář Burian-Křivinka, získalo Dusíkovo divadlo dokonce architektonickou Cenu Klubu za Starou Prahu, udělovanou zdařilým novostavbám v historickém prostředí.

„Jsem ráda, že radní města schválili vyhlášení zadávacího řízení na rekonstrukci právě teď, když provoz divadla stojí z epidemiologických důvodů. Kdykoli jindy by to pro nás znamenalo velké ekonomické ztráty. Za stávající situace je to nejlepší a nejekonomičtější rozhodnutí, jaké jsme si mohli přát. Je to důkaz toho, že i tato šílená doba se dá smysluplně využít,“ uvedla ředitelka divadla Lada Bartošová.

V Dusíkově divadle se tak začali chystat na rekonstrukci, která by měla být hotová na konci letošního roku. Jestli se tam podaří odehrát ještě nějaké představení jarní sezóny, zatím není jasné.

Pro veřejnost nyní divadlo připravuje malé zpestření procházek městem, zaměřené na historii novodobých rekonstrukcí Dusíkova divadla. „Vymýšleli jsme, jak trochu oživit město a naše prázdné plakátovací plochy, které jsou teď tak smutné. Pro obyvatele Čáslavi jsme vymysleli malou sérii časosběrných fotografií porevolučních oprav a rekonstrukcí divadla. Postupně tak chceme ukázat, čím vším už divadlo prošlo. Ta proměna je až neskutečná. Začínáme rokem 1993 a půjdeme až do současnosti. Budeme pak průběžně veřejnost informovat i o průběhu nynější rekonstrukce,“ vysvětlila Bartošová.

Pro přespolní zájemce, kteří nemají možnost se na krásnou divadelní budovu a časosběrnou sérii fotografií divadelní budovy podívat osobně, platí nabídka virtuální návštěvy. Divadlo totiž i v časech covidu pravidelně pořádá streamy pohádek a přednášek.