Agentura Zuzko zahrála v neděli večer na nádvoří Vlašského dvora komedii Bílá paní kutnohorská. Představení je součástí projektu Kutnohorský víkend a je inspirováno filmem Bílá paní režiséra Zdeňka Podskalského.

Z divadelního představení Bílá paní kutnohorská. | Foto: Adam Plavec

Děj je zasazený do 60. let minulého století. Do hry jsou přidané i některé kutnohorské reálie, proto název Bílá paní kutnohorská.