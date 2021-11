První díl trilogie je pojmenovaný Znalost a Adam Ficenec ho představil: „Příběh se soustřeďuje na kluka jménem Markus Leneth. Byl vybrán, aby se stal novým členem Akademie, mocné a vlivné univerzity, na které dostane příležitost naučit se ovládat umění magie Prachu. Budeme sledovat začátky jeho studia, dobrodružství, která zažívá a jaká tajemství odhaluje, některá dokonce taková, která dokážou změnit celý svět.“

Dále autor dodal: „Snažil jsem se, aby knížka nebyla černobílá, není v ní jasně definované co je dobro a co je zlo - čtenář by si měl v rámci celého příběhu udělat vlastní obrázek.“

Trilogie se soustřeďuje především na detailně promyšlenou magii, která se drží komplexních, ale jasně definovaných pravidel, se kterými se bude hlavní hrdina postupně seznamovat. Klade důraz na smysluplné motivace a chování postav, budování zajímavého a tajuplného světa a zodpovězení všech otázek, které si může pozorný čtenář položit.

Adam Ficenec se sice narodil v Žatci, nicméně od první třídy bydlí v Čáslavi a považuje se za Čáslaváka každým coulem. Vystudoval obor Kybernetika a Robotika na Českém vysokém učení technickém v Praze, v magisterském oboru pak se zaměřením na letecké a kosmické systémy. Nyní pracuje jako programátor v české firmě Certicon, která se podílela na sponzoringu knihy a její propagaci.

Se svou ženou Denisou a synem Samuelem staví v Čáslavi dům a momentálně se věnuje psaní druhého dílu trilogie, který by podle jeho slov měl vyjít zhruba na jaře 2023 a má to být „ještě větší jízda“ než díl první.

Při diskuzi s autorem se fanoušci dozvěděli řadu zajímavostí o „světě Dustworld“, o motivaci autora, o jeho plánech do budoucna. Nejvíce byli ale potěšeni informací, že už je rozepsaný druhý díl. Nezbývá tedy, než se těšit na pokračování trilogie talentovaného čáslavského autora Adama Ficence! Knihu lze koupit v knihkupectvích nebo na stránkách www.dustworld.cz.