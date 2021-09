Člen skupiny Leonardo Teca v Čáslavi vedl workshop, při kterém se čáslavští dobrovolníci a dobrovolnice naučili dvě africké písně. Obě zazpívali a zahráli v neděli v podvečer při zakončení festivalu Dvorky. Sklidili za to právem potlesk plného čáslavského náměstí.

Skupina využívá bubny a originální tanec, oproti podobným uskupením se ale navíc zaměřuje na prezentování africké kultury zpěvem a slovy. Otevírá širokému spektru posluchačů nové obzory do světa africké hudby. Ukazuje Afriku nejen tak, jak je nyní prezentována, ale takovou, jaká je ve skutečnosti.

Část skupiny přijela v rámci open-air festivalu Dvorky 2021 do Čáslavi, aby prostřednictvím africké duchovní hudby a tradiční folklorní písně z Konga a Angoly šířili nejen dobré zprávy, ale také dobrou náladu.

Nsango malamu dorazili do Čáslavi a to je dobrá zpráva! Že vám tato věta nedává smysl? Není divu. Ale vše bude jasné po informaci, že Nsango malamu je afriko-česká vokální skupina a její název znamená v bantuském jazyce lingala “dobrá zpráva”.

