/FOTOGALERIE/ Příběh klavíristy a hudebního skladatele Alexandra Dreyschocka je příkladem toho, jak umí být historie nespravedlivá. Jméno virtuosa, který ve své době konkuroval Franzi Lisztovi, nyní zná nanejvýš několik odborníků. Opravdu, Alexandr Dreyschock je v Česku téměř zapomenut. Dokonce se vytratil i z paměti lidí v jeho rodné obci - Žákách u Čáslavi, přestože tam dodnes stojí jeho rodný dům.

Klavírista a hudební skladatel Alexander Dreyschock v mládí. | Foto: archiv Vladimíra Havlíčka

Rodný dům číslo popisné 2 se nalézá u hlavní brány při vstupu do zemědělského statku. Během několika málo let se jeho rodina přestěhovala do zámečku číslo popisné 1, který stojí jen o několik desítek metrů dále. O šest let mladší bratr Raimund, který se stal virtuosem a profesorem hry na housle na konzervatoři v Lipsku, se narodil již v tomto zámečku. Ze zámečku zůstaly v podstatě ruiny, přesto se ho nový majitel snaží citlivě opravit.