Na Creepy Teepee totiž neuslyšíte hrát muziku, kterou vám do omrzení masírují uši velké rozhlasové stanice, ani nepotkáte resuscitované kapely, které se hřály na výsluní posluchačského zájmu před x lety.

K tomu nejlepšímu, co bylo na festivalu k vidění a slyšení, patřili například Air Waves, projekt americké písničkářky Nicole Schneit, britští punkeři Male Bonding, brooklynské dívčí trio Vivian Girls, úkaz tehdejší alternativní scény Former Ghosts, velmi komorní Chris Garneau či energií nabití These Are Powers, tedy basák věhlasných Liars Pat Noecker, zpěvačka a kytaristka Anna Barie a bubeník Bill Salas.

To byl ovšem jenom zlomek z toho, co čtyřdenní hudební lahůdkářství v bývalé jezuitské koleji vyložilo na pult.