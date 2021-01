/FOTOGALERIE/ Druhý vzpomínkový koncert odehrála před deseti lety v hudebním klubu Česká 1 kapela Wootochit. Jejími zakládajícími členy byli například současný frontman skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba nebo nynější ředitel Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře Michal Smrkovský.

Koncert Wootochit v klubu Česká 1 v Kutné Hoře. 22. 1. 2011 | Foto: Štěpán Vrána

"Děkujeme všem, co dorazili do klubu Česká 1 a vytvořili parádní atmosféru. Byli jste všichni opravdu parádní publikum. Také děkujeme kapele Fire In The Hall. Tak zase někdy v budoucnu se na vás těšíme," nechala se tehdy slyšet kapela Wootochit.