Sobotní soutěže se zúčastnily například čtyři nejlepší páry z Mistrovství České republiky ve standardních tancích, které se konalo koncem ledna.

Tanečníci: Parket je tady perfektní

Uhlířskojanovický sál Kooperativy s rozměry patnáct na jedenatřicet metrů byl největším tanečním sálem ve Středočeském kraji. Ale svými dispozicemi si získal oblibu také u tanečníků. „Je to jeden z mála parketů, kde se dá pořádně tančit, kde se to dá natáhnout,“ poznamenal Jaroslav Marek. Soutěžící vítali nejen prostorovou volnost, ale i to, že se povrch nesmekal.

Ve větším sále je ještě navíc menší pravděpodobnost srážky s jiným soutěžním párem. Pokud se stane, že jsou k sobě páry zády a nevidí v tu chvíli ani partnerka, tak by se kontakt neměl objevit v hodnocení. „Pokud je ale pár v nějaké linii a ten druhý jede naproti němu. Vidí ho a srazí ho, tak by se to porota měla nějak zohlednit,“ přiblížil soutěžící Jaroslav Marek zaviněné srážky na parketě.

Vzhledem k rozloze uhlířskojanovického sálu však tento problém řešili tanečníci v menší míře. „Mělo by se tu pořádat mistrovství,“ podotkla tanečnice Dagmar Pokorná.

I pořadatelé klání si prostornost sálu chválili. „Uhlířskojanovičtí organizátoři mají perfektně připravený sál. Ten sál je pro tanečníky obrovská výhoda, protože je to dobrá příprava na zahraniční soutěže,“ podotkl Pavel Kojetín s tím, že takových parketů v republice moc není.

Tanec vtáhne diváky duchem na parket

Kromě rodin a známých soutěžících se v sále sešli také místní a návštěvníci z nejbližšího okolí, neboť právě tato soutěž je divácky atraktivní podívanou. „Uděláme si vždy takový holčičí den,“ podotkla divačka u Uhlířských Janovic, která přišla společně s druhou mladou ženou, a přivedly také dvě desetileté dcery. Ty se zjevně inspirovaly. „Holky chodí na břišní tance, na aerobik a zumbu, ale takhle zatím netancují,“ podotkla mladá žena.

Na Uhlířskojanovickou parketu se vždy rády přijdou podívat. „Hezky se dívá nejen na ten tanec, ale i na ty nádherné šaty,“ poznamenala s tím, že celou atmosféru kolem soutěže vnímají trochu jako „jiný svět“. Tanečníci jsou podle nich dost jiní kluci už jen tím, jak vypadají.

Rytmus skladeb a kreace párů na parketu doslova vybízelo diváky k podupávání nohama. Nádherné šaty volaly po hodnocení a favorizování přítomnými ženami, ale i muži. Pozornost v neposlední řadě přitahovaly nagelované účesy a hutný make–up tanečnic i jejich partnerů.

Tancem žije mnoho mladých párů

Zájem mladých lidí o tanec ve smyslu sportovní disciplíny potvrdila nejen hojná účast na soutěži Uhlířskojanovická parketa 2011, ale i předseda Středočeské divize Českého svazu tanečního sportu. „Páry začínají v kategorii hobby párů. Pak mají možnost se registrovat do výkonnostních tříd,“ popsal.

Postupují jednotlivými třídami až do té nejvyšší mezinárodní. „Na mistrovství republiky bylo letos v mezinárodní třídě pětapadesát párů a na Uhlířskojanovické parketě jich tu máme prezentovaných třicet, což je velice dobrý počet,“ dodal Kojetín.