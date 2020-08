Ani přívaly deště ovšem neodradily zloděje. Ti se nerozpakovali vykrádat stany i ve skutečně psím počasí. Organizátoři pozorně sledovali hladinu Sázavy a pro jistotu nechali v noci za pomoci policie vyklidit jedno tábořiště včetně odtahu aut a také uzavřeli jednu ze scén. Počasí však nezabránilo tomu, aby hlavní festivalový program běžel podle plánu až do rána – i když se návštěvníci místy museli doslova brodit bahnem.

„Ošetřovali jsme řadu poranění kotníku a drobné odřeniny po pádu poté, co lidé v blátě špatně šlápli nebo uklouzli,“ konstatoval záchranář Bořek Bulíček s dodatkem, že většinou se jednalo o lehké úrazy, jelikož lidé padali do měkkého.

Kromě návštěvníků postižených těmito nehodami potřebovali pomoc zdravotníků také pacienti s bolestmi hlavy a břicha. „Čtyři jsme transportovali do nemocnice, celkem jsme ošetřili bezmála 140 osob,“ shrnul Bulíček. „A to nepočítám další stovky lidí, kteří si před odjezdem chodili fouknout do testeru na alkohol, jímž je vybaven náš sanitní autobus. Na to se tvořily i fronty,“ doplnil.

Ani po vystřízlivění to ale řidiči neměli s odjezdem jednoduché. Řadu aut, která uvízla v rozbahněném terénu, musel vyprošťovat traktor. Další cesta už pak byla bez problémů – komunikace vedoucí k areálu byla totiž ještě před akcí zpevněna.