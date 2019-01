Kutná Hora - Pražský koncert kalifornských Offspring, který se uskuteční 16. srpna v Průmyslovém paláci, zahájí kutnohorští pop-punkáči Rybičky 48. „To, že vystoupíme na startu jejich celesvětového turné, je pro nás samozřejmě velká událost“ netají své nadšení Rybičky 48.

Rybičky 48. | Foto: agentura Musicpress

„The Offspring podle nás patří společně s Green Day a Blink-182 do trojice kapel, které nejvíce ovlivnily vývoj pop-punku“.

Skupina Rybičky 48 vznikla v roce 2002 a za dobu své existence si vybudovala pozici české pop-punkové jedničky. Absolvovala stovky koncertů a má zkušenosti i s vystupováním v zahraničí, především s německými souputníky Green Frog Feet. Na podzim tohoto roku chystají Rybičky 48 své již čtvrté řadové album. Kontroverzní klip Agáta z připravované desky již vítězí v rádiových hitparádách a úspěšně čeří stojaté vody českého showbusinessu.

Počátky Offspring se datují rokem 1984 a oč déle si kapela na celosvětový průlom musela počkat (dostalo se jí ho až po deseti letech s třetím albem), o to razantněji se do hudební historie zapsala. Množství jejich hitů (vzpomeňme namátkou Come Out And Play, Self Esteem, All I Want, Why Don't You Get A Job nebo Original Prankster) by vydalo na tři výběrové kompilace, seznam jejich ocenění by čítal několik stran a 50 miliónů prodaných desek z nich učinilo jednu z nejúspěšnějších punk rockových kapel v historii.

Od roku 2009, kdy Offspring prvně prohlásili, že začínají pracovat na novém albu, jsou jejich fanoušci jako na trní. Letos v dubnu skupina na svých stránkách i facebooku zveřejnila, že už má pohromadě „dvanáct, možná třináct skladeb. Je mezi nimi spousta skvělých songů, bude to nejlepší deska, jakou jsme natočili“ hlásí svorně Dexter a Noodles. Přivezou novinku do Prahy? Nechme se překvapit.

Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal za jednotnou cenu 790 Kč. Koncert uspořádají Punx Not Dead a Inpromotion.