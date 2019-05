Paběnice – Paběničtí ochotníci se opět po roce vrátili na jeviště, aby s další nastudovanou hrou potěšili publikum. O tom, že jsou jejich vystoupení velmi oblíbená, svědčí to, že při každém jejich představení praská paběnická sokolovna doslova ve švech. Na jevišti se letos představili čtyřikrát a jejich vystoupení zhlédlo dohromady kolem dvanácti set diváků.

V letošním roce se představili již s třináctou hrou, respektive s operetkou Ostrov milování autorů Karla Melíška a Jarka Mottla, jejichž libreto doprovází hudba Josefa Stelibského. „Než jsem došla k výsledku, předcházelo tomu opět dlouhé hledání, abych našla hercům role na míru,“ vypráví režisérka Věra Zdeňková a pokračuje: „Zároveň jsem chtěla, aby našich šest hudebníků mohlo představení doprovázet,“ vysvětlila. Ochotnická představení totiž tradičně doprovází kapela Jiřího Fiedlera.

Na představení ochotníků je krásné to, jakou lásku a elán do svých rolí vkládají. „Lidé by měli vědět, že ochotníci hrají bez nároku na honorář,“ vzkázal pokladník.