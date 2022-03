Speciálně na neděli je načasována pozvánka do Vlašského dvora v Kutné Hoře. Chystá se tradiční akce nazvaná Vítání jara spojená s nazdobením klíče a symbolu zimy Morany, která bude následně vhozena do Vrchlice. Po celý den budou v provozu dílničky zaměřené na různé tvoření. V 15 hodin pak průvod s klíčem zamíří z nádvoří Vlašského dvora na Sedlec.

Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec pak v neděli zve k účasti na jubilejním 10. ročníku tradiční akce Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále, kdy sluneční paprsek na jeho cestě katedrálou doprovodí smíšený komorní sbor Vox Nymburgensis. Po skončení koncertu se pak návštěvníci budou moci podívat do podkrovní galerie, kde už od soboty bude k vidění nová výstava s názvem Equinox/Rovnodennost. Představí velkoformátové abstraktní malby Veroniky Mokrošové, jejíž tvorba je definována hrou světel a stínů.

Opět neděle a znovu Kutná Hora jsou tentokrát pozvánkou do Galerie Středočeského kraje (GASK), která návštěvníkům nabídne několik nových výstav. Metasystémy, Intimní nezměrnost a Ascensus et descentus pak na návštěvníky budou čekat do 5. června. Do 29. května si bude možné prohlédnout nové výstavy Variace na lesní strunu, Hybrid Landscapes, Jaroslav Bejvl a Richard Loskot.

Velmi pestrý výběr pak o týden později nabídne poslední březnový víkend. V sobotu 26. března bude zahájena sezona provozu výletních vlaků provozovaných Českými drahami (včetně populárního Cyklohráčku) a Klubem železničních cestovatelů, ale i nostalgických jízd s parní lokomotivou. V Týnci nad Sázavou se v sobotu dopoledne uskuteční tradiční odemykání řeky Sázavy. Poslední březnový víkend také bude mimo jiné patřit zahájení návštěvnické sezony na zámku Kačina, kde působí Muzeum českého venkova. Vyvrcholí i Zemědělec v Lysé nad Labem – oblíbená výstava nejen zemědělská, ale také zahradnická a zahrádkářská.