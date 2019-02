Kutná Hora - Program kina Modrý kříž v Kutné Hoře od 30. dubna do 6. května

Ilustrační foto | Foto: Deník

2. května 19:00 hodin

MILÁČEK

Velká Británie, drama, 120 minut, vstupné 90 korun, do 15 let nevhodný, s titulky. Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické i hospodářské machinace. Spekulující bankéři a makléři mohou lehce nabýt velkého jmění. Do tohoto prostředí se z vojenské služby v severní Africe vrací pohledný mladík Georges Duroy.



3. května 19:00 hodin

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA

Francie, dobrodružný, 100 minut, vstupné 90 korun, mládeži přístupný, český dabing. Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé francouzské vesnici v ústraní si hrají na válku děti. Protože zde spolu odjakživa nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans.



4. května 19:00 hodin

NAVŽDY SPOLU

USA, romantický, 104 minut, vstupné 80 korun, mládeži přístupný, s titulky. Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do písmene nepoznával? Vědeli byste, jak si jeho srdce získat podruhé?.



5. – 6. května 19:00 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR - Poslední zápas Pepika Hnátka

ČR, komedie, 104 minut, vstupné 90 korun, do 12 let nevhodný. Film vychází z televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu

se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hrišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.