Její původ vychází z podrobných dodatků, které J. R. R. Tolkien napsal ke své původní sérii knih, aby pomohl dokreslit neuvěřitelný svět Středozemě. Děj zahrnuje hlavní události, které se odehrály během Druhého věku.

Velká očekávání

Dvacet let po uvedení původní filmové trilogie bude seriál vyprávět osudy dvaadvaceti postav a několika dějových linií, přičemž bude rozvíjet různě země a bitvy, o kterých byla jen krátká zmínka při Frodově cestě k Hoře osudu.

Mezi ně se zařadí například příběhy odehrávající se v hlubinách trpasličích dolů v Mlžných horách, politické pletichy elfího království Lindon a na ostrově Númenor. Vše nakonec vyvrcholí událostí, která dala trilogii název.

Kromě již zmíněného Ismaela Cruze Córdova byli do hereckých rolí obsazeni například Lenny Henry v roli hobitího stařešiny Chluponohů, nebo Sophia Nomveteová, která se představí jako trpasličí princezna jménem Disa. Bude tak první Afroameričankou, která si zahraje roli trpaslice ve světě Pána prstenů.

Tvůrci tím také chtějí v adaptaci Tolkienova díla odrážet, jak svět ve skutečnosti vypadá. „Tolkien je pro každého. Jeho příběhy jsou o tom, že fiktivní rasy dělají to nejlepší, když opustí izolaci svých vlastních kultur a spojí se,“ vysvětlila výkonná producentka Lindsey Weberová.

dwarven princess Disa, played by Sophia Nomvete in #RingsOfPower.



(via: @VanityFair) pic.twitter.com/njoB7XUpsA — The Rings of Power News (@LOTRUpdates) February 10, 2022

Tvůrci přiznali, že si jsou dobře vědomi vysokých očekávání fanoušků Tolkienova světa. „Kování prstenů pro elfy, trpaslíky i lidi a Jeden prsten, kterým Sauron všechny oklamal. Je to příběh o vzniku těchto sil, a o tom, kde se vzaly a co udělaly s každou z těchto ras,” řekl Patrick McKay stojící za vznikem seriálu.

Některé postavy budou fanouškům Středozemě povědomé, objeví se zde například elfská královna Galadriel. Tu si ale nezahraje Cate Blanchettová, jako tomu bylo ve filmech, nýbrž Morfydd Clarková, která hrdinku zachytí jako drzou elfku velící severním armádám v zoufalém boji o budoucnost.

McKay taky odmítl obavy fanoušků, že by se seriál mohl ubírat směrem podobným Hře o trůny, poté, co se objevily zprávy, že Amazon najal koordinátora intimity pro natáčení seriálu na Novém Zélandu. Dodal, že chtěli „udělat seriál pro všechny, i pro děti, kterým je méně než třináct let, ačkoli si někdy budou muset přetáhnout deku přes oči, pokud to bude trochu víc děsivé“.

Tvůrci vnímali Tolkienovy knihy jako materiál, který je někdy děsivý, ale taky velmi intenzivní, politický, sofistikovaný, hřejivý, optimistický a život potvrzující. Především je o přátelství a bratrství.

Miliardový seriál

Společnost Amazon zatím oficiálně nepotvrdila rozpočet seriálu, ale předpokládaná částka by měla činit 462 milionů dolarů. Do odhadu se započítává i obrovská suma, kterou americký gigant musel zaplatit za získání práv od Tolkienových potomků. Do rozpočtu je taky započítáno budování infrastruktury, které se využije v pozdějších sezónách.

Zdroj: Youtube

Po započtení celosvětové marketingové kampaně seriálu je pravděpodobné, že konečné náklady přesáhnou částku jedné miliardy dolarů, tedy v přepočtu asi 21,4 miliardy korun.